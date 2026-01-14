FC Arsenal siegt - Havertz eingewechselt

Der FC Arsenal hat mit Joker Kai Havertz Kurs auf das Finale im englischen Ligapokal genommen. Der Spitzenreiter der Premier League gewann das Halbfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit 3:2 (1:0) und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 3. Februar. Havertz wurde in der 82. Minute eingewechselt und sammelte nach seiner langen Verletzungspause weitere Einsatzminuten.