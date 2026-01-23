Arteta will Havertz behutsam aufbauen

SID 23.01.2026 • 17:11 Uhr Arsenal-Trainer Mikel Arteta will Kai Havertz behutsam aufbauen. Berichte über einen erneuten Rückschlag dementiert er.

Teammanager Mikel Arteta will den lange verletzten Fußball-Nationalspieler Kai Havertz beim FC Arsenal behutsam aufbauen. „Er war aus verschiedenen Gründen sehr lange raus. Jetzt müssen wir sehr schlau sein und die Belastung und die Minuten dosieren“, sagte Arteta.

Die Daily Mail hatte am Freitag berichtet, Havertz habe nach seinem Comeback Mitte Januar einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten, was Arteta dementierte.

Arteta bei Havertz optimistisch

„Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Wochen Minuten spielen wird“, sagte der Spanier: „Ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Wettbewerb das sein wird. Das hängt auch vom jeweiligen Spielkontext ab.“ Unabhängig davon sei es „großartig, dass wir ihn haben“, betonte Arteta: „Wir können ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen.“