Carrick-Debüt geglückt: United bremst City im Stadtderby aus

SID 17.01.2026 • 15:30 Uhr Manchester United sorgt für Jubel im Old Trafford. Carrick triumphiert im ersten Spiel, Citys Titelträume drohen zu platzen.

Der krisengeschüttelte Premier-League-Riese Manchester United und sein neuer Coach Michael Carrick haben dem Stadtrivalen Manchester City einen schmerzhaften Rückschlag im Titelkampf verpasst. Die Red Devils feierten am Samstag durch das 2:0 (0:0) im Manchester-Derby einen hochverdienten Prestigesieg und bremsten das Starensemble von Pep Guardiola bei der Jagd auf den FC Arsenal aus.

Bryan Mbeumo (65.) und Patrick Dorgu (76.) ließen das Old Trafford mit ihren Treffern beben. Während sich United wichtige Punkte im Rennen um die Champions League sicherte, wartet der enttäuschende Rivale seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Arsenal kann den Vorsprung auf City mit einem Sieg am Abend bei Nottingham Forest (18.30 Uhr/Sky) auf neun Punkte ausbauen.

Der frühere United-Profi Carrick, der unter der Woche die bisherige Interimslösung Darren Fletcher abgelöst hatte und bis zum Saisonende bleiben soll, sah zu Beginn stürmische Red Devils, die eine Führung zur Pause verdient gehabt hätten. Abseitspositionen verhinderten dies aber.