Cup-Verteidiger Crystal Palace scheitert bei Sechstligist

SID 10.01.2026 • 15:56 Uhr Dem FC Macclesfield gelingt die größte Sensation in der Geschichte des englischen Pokalwettbewerbs.

Titelverteidiger Crystal Palace ist im englischen FA Cup beim Sechstligisten FC Macclesfield ausgeschieden - und hat sich damit eine historische Blamage geleistet. Das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Oliver Glasner scheiterte in der dritten Runde mit 1:2 (0:1) beim krassen Außenseiter. Laut BBC ist es die „größte Sensation“ in der Geschichte des traditionsreichen Pokalwettbewerbs, denn beide Klubs trennen 117 Tabellenplätze.

Paul Dawson (43.) und Isaac Buckley-Ricketts (61.) erzielten die Tore für den Aufsteiger in die National League North. Der Klub war erst im Oktober 2020 als Nachfolger von Macclesfield Town gegründet worden und hatte in der neunten Liga den Spielbetrieb aufgenommen.