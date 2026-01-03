Doppelpack Rice: Arsenal baut Tabellenführung aus

SID 03.01.2026 • 20:35 Uhr Nach frühem Rückstand dreht Arsenal die Partie und feiert den fünften Ligasieg in Serie. Kai Havertz fehlt diesmal im Kader.

Trotz eines Fehlstarts hat der Tabellenführer FC Arsenal seinen Lauf im ersten Spiel des neuen Jahres fortgesetzt. Die Gunners mühten sich beim AFC Bournemouth nach einem frühen Rückstand zu einem 3:2 (1:1) und bauten ihren Vorsprung an der Spitze der englischen Premier League durch den fünften Ligasieg nacheinander vorerst aus. Fußball-Nationalspieler Kai Havertz fehlte nach seinem Kader-Comeback vor dem Jahreswechsel diesmal im Aufgebot von Teammanager Mikel Arteta.

Ein folgenschwerer Fehlpass von Gabriel führte zum ersten Gegentreffer: Evanilson (10.) musste den Ball nur noch einschieben. Gabriel bügelte seinen Patzer aber schnell aus und erzielte per Abstauber den Ausgleich (16.) der Gäste. Die Führung nach einem Doppelpack von Declan Rice (54./71.) gab Arsenal trotz eines Traumtores von Bournemouths Eli Junior Kroupi (76.) zum Endstand nicht mehr aus der Hand.