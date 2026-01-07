Früherer HSV-Star Keegan an Krebs erkrankt

SID 07.01.2026 • 20:15 Uhr Einst gewann Keegan mit dem HSV die Meisterschaft, nun kämpft die Ikone des englischen Fußballs kämpft gegen den Krebs.

Die englische Fußballikone Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Die Familie des 74-Jährigen, der 1979 mit dem Hamburger SV die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, machte die Erkrankung am Mittwoch öffentlich. Keegan werde sich einer Behandlung unterziehen, „Kevin ist dem Ärzteteam für seinen Einsatz und die fortlaufende Betreuung dankbar“, hieß es in der Mitteilung.

Demnach sei Keegan kürzlich wegen anhaltender Bauchbeschwerden zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Untersuchungen hätten die Diagnose Krebs ergeben, schrieb die Familie, die um die Wahrung der Privatsphäre bat und keine weiteren Kommentare abgeben will. Unterstützung sprachen Keegan seine Ex-Klubs FC Liverpool und Newcastle United aus.

Keegan hatte unter anderem sechs Jahre für Liverpool gespielt und mit den Reds drei Meisterschaften (1973, 1976, 1977) und zwei UEFA-Cup-Siege (1973, 1976) gefeiert sowie den Europapokal der Landesmeister (1977) gewonnen. Während seiner drei Jahre in der Bundesliga beim HSV wurde der damalige Stürmer zweimal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt (1978, 1979).