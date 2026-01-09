Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Guardiola schlägt zu: Teuerster Winter-Transfer perfekt!

Teuerster Winter-Transfer perfekt!

Pep Guardiola und Manchester City schlagen auf dem Transfermarkt zu - und sorgen für den aktuellen Winterrekord.
Beim FC Chelsea und Manchester United mussten innerhalb kurzer Zeit zwei Spitzentrainer in der Premier League ihren Posten räumen. City-Coach Pep Guardiola bemängelt das kurzfristige Handeln in der Fußballbranche.
SID
Pep Guardiola und Manchester City schlagen auf dem Transfermarkt zu - und sorgen für den aktuellen Winterrekord.

Der zehnmalige englische Fußballmeister Manchester City hat den bisher teuersten Transfer des Winters perfekt gemacht.

Der Klub von Teammanager Pep Guardiola verpflichtete den ghanaischen Nationalspieler Antoine Semenyo vom Premier-League-Rivalen AFC Bournemouth. Der Angreifer kostet den Tabellenzweiten die festgeschriebenen Ablöse von angeblich knapp 75 Millionen Euro.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Semenyo hat zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 bei den Citizens unterschrieben.

City-Neuzugang huldigt Guardiola

Angeblich waren auch Stadtrivale United sowie Meister FC Liverpool und Tottenham Hotspur an dem Stürmer interessiert, der in der laufenden Saison zehn Tore für den Tabellen-15. aus Bournemouth erzielt hat.

Der Neuzugang soll mit dazu beitragen, dass Manchester die sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal noch aufholt. „Ich bin so stolz, bei Manchester City zu sein“, sagte Semenyo: „Sie haben die Messlatte extrem hoch gelegt. Es ist ein Klub mit Weltklassespielern, Weltklasse-Einrichtungen und einem der größten Trainer aller Zeiten.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite