Kinderpornografie: Ex-Schiri Coote verurteilt

SID 08.01.2026 • 13:54 Uhr Der frühere Premier-League-Schiedsrichter kommt mit einer milden Strafe davon.

Der ehemalige Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist aufgrund der Erstellung eines kinderpornografischen Videos zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Das entschied der Nottingham Crown Court am Donnerstag.

Das Urteil ist zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der 43-jährige Coote, der 112 Spiele in Englands höchster Spielklasse geleitet hat, hatte sich zuvor schuldig bekannt.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe ein zwei Minuten und elf Sekunden langes Video auf dem Laptop des Referees mit kinderpornografischem Inhalt gefunden. Richterin Nirmal Shant verschonte Coote vor einer sofortigen Gefängnisstrafe und sagte zu ihm: „Sie haben einen spektakulären Absturz erlebt.“

Abfällige Kommentare zu Klopp als Auslöser

Coote sei „ein einsamer Mann“, sagte Shant weiter: „Sie hatten eine Beziehung, die kurz zuvor zerbrochen war. Sie hatten psychische Probleme und konsumierten Kokain.“

Das Video war nach einer separaten Untersuchung wegen abfälliger Kommentare gefunden worden, die Coote im Jahr 2020 über den früheren Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool getätigt hatte. Die elektronischen Geräte des früheren Schiedsrichters waren im Februar letzten Jahres beschlagnahmt worden.