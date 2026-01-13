Ligapokal-Halbfinale: ManCity legt gegen Newcastle vor

SID 13.01.2026 • 23:01 Uhr Im Hinspiel bleibt Nick Woltemade nur die Jokerrolle. Titelverteidiger Newcastle steht vor dem Aus.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw stehen im englischen Ligapokal mit Titelverteidiger Newcastle United vor dem Aus. Im Halbfinal-Hinspiel verloren die Magpies um Joker Woltemade vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:0) gegen Manchester City. Das Rückspiel steigt am 4. Februar im Etihad Stadium.

Winter-Neuzugang Antoine Semenyo (53.) erzielte im St. James‘ Park die Führung für die Gäste und traf damit in seinen ersten beiden Einsätzen für City - das war zuletzt Emmanuel Adebayor 2009 gelungen. Rayan Cherki legte kurz vor dem Schlusspfiff nach (90.+9).