Liverpool: Bradley fällt bis Saisonende aus

SID 11.01.2026 • 15:20 Uhr Der 22-Jährige verletzt sich im Topspiel und muss unters Messer. Nordirland verliert einen Leistungsträger vor den WM-Play-offs.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool muss lange auf Nordirlands Nationalspieler Conor Bradley verzichten. Der 22-Jährige erlitt im Topspiel der Premier League gegen den FC Arsenal (0:0) eine schwere Knieverletzung und wird den Reds nach einer Operation für den Rest der Saison fehlen. Das bestätigte der Klub am Sonntag.

Die BBC berichtete, dass es sich bei der Verletzung nicht um einen Kreuzbandriss handele. Schäden am Knochen und an einem Band seien jedoch festgestellt worden.

In der Schlussphase des Spiels am Donnerstagabend war Bradley bei einer Abwehraktion zu Boden gefallen. Er griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Knie. Arsenals Gabriel Martinelli eilte zu ihm, versuchte, den Nordiren unsanft über die Seitenlinie zu stoßen und handelte sich dafür teils scharfe Kritik ein. Später bat Martinelli um Entschuldigung.