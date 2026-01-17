Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Eindrucksvoller United-Coup im Manchester-Derby

Eindrucksvoller United-Coup im Derby

Manchester United meldet sich mit einem Derbysieg gegen ManCity eindrucksvoll zurück. Interimstrainer Michael Carrick feiert einen Traumeinstand.
Nach der Entlassung von Rúben Amorim steht jetzt der neue Trainer von Manchester United fest. Der ehemalige Leistungsträger und Champions-League-Sieger Michael Carrick wird das Traineramt bis zum Saisonende übernehmen.
Maximilian Lotz
Manchester United meldet sich mit einem Derbysieg gegen ManCity eindrucksvoll zurück. Interimstrainer Michael Carrick feiert einen Traumeinstand.

Auch Sir Alex Ferguson klatschte auf der Tribüne des bebenden Old Trafford begeistert Beifall: Sein früherer Führungsspieler Michael Carrick hat nun als Interimstrainer Manchester United neues Leben eingehaucht.

Die Red Devils meldeten sich mit einem vollkommen verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg im Derby gegen den Stadtrivalen Manchester City nach turbulenten Wochen eindrucksvoll zurück.

Drei Abseitstore von United aberkannt

Bryan Mbeumo (65.) erlöste den englischen Rekordmeister mit dem Führungstreffer. Patrick Dorgu (76.) versetzte das Old Trafford endgültig in Ekstase. Der eingewechselte Mason Mount (90.+2) sorgte mit seinem ersten Ballkontakt für eine weitere Gefühlsexplosion - doch der Treffer wurde vom VAR wegen Abseits kassiert.

Auch DFB-Legende Bastian Schweinsteiger - von 2015 bis 2017 selbst im United-Trikot - feierte die Leistung der Red Devils.

„Come on, ManUnited“, schrieb der 41-Jährige bei X und postete dazu ein Bild von sich vor dem laufenden Fernseher. Soeben war das 1:0 für die Red Devils gefallen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Die Partie hatte mit einem fetten Ausrufezeichen begonnen. In der dritten Minute setzte Harry Maguire einen Kopfball aus kurzer Distanz an die Latte. Später wurden zwei Tore der Gastgeber wegen Abseitspositionen zurückgepfiffen.

Premier League: Nächster Rückschlag für ManCity im Titelrennen

Pep Guardiolas City kassierte im Titelrennen der Premier League indes den nächsten herben Dämpfer. Nach zuvor drei Unentschieden war es nun die vierte Ligapartie ohne Dreier für die Citizens.

Der glücklose Erling Haaland wurde bei seiner Auswechslung in der 80. Minute mit höhnischem Applaus von den Rängen verabschiedet.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite