Eindrucksvoller United-Coup im Manchester-Derby

Auch Sir Alex Ferguson klatschte auf der Tribüne des bebenden Old Trafford begeistert Beifall: Sein früherer Führungsspieler Michael Carrick hat nun als Interimstrainer Manchester United neues Leben eingehaucht.
Eindrucksvoller United-Coup im Derby
Die Red Devils meldeten sich mit einem vollkommen verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg im Derby gegen den Stadtrivalen Manchester City nach turbulenten Wochen eindrucksvoll zurück.
Drei Abseitstore von United aberkannt
Bryan Mbeumo (65.) erlöste den englischen Rekordmeister mit dem Führungstreffer. Patrick Dorgu (76.) versetzte das Old Trafford endgültig in Ekstase. Der eingewechselte Mason Mount (90.+2) sorgte mit seinem ersten Ballkontakt für eine weitere Gefühlsexplosion - doch der Treffer wurde vom VAR wegen Abseits kassiert.
Auch DFB-Legende Bastian Schweinsteiger - von 2015 bis 2017 selbst im United-Trikot - feierte die Leistung der Red Devils.
„Come on, ManUnited“, schrieb der 41-Jährige bei X und postete dazu ein Bild von sich vor dem laufenden Fernseher. Soeben war das 1:0 für die Red Devils gefallen.
Die Partie hatte mit einem fetten Ausrufezeichen begonnen. In der dritten Minute setzte Harry Maguire einen Kopfball aus kurzer Distanz an die Latte. Später wurden zwei Tore der Gastgeber wegen Abseitspositionen zurückgepfiffen.
Premier League: Nächster Rückschlag für ManCity im Titelrennen
Pep Guardiolas City kassierte im Titelrennen der Premier League indes den nächsten herben Dämpfer. Nach zuvor drei Unentschieden war es nun die vierte Ligapartie ohne Dreier für die Citizens.
Der glücklose Erling Haaland wurde bei seiner Auswechslung in der 80. Minute mit höhnischem Applaus von den Rängen verabschiedet.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach