ManCity: Schienbeinbruch bei Gvardiol

Der englische Fußball-Topklub Manchester City muss vermutlich lange auf Stamm-Innenverteidiger Josko Gvardiol verzichten. Wie der Tabellenzweite der Premier League am Montagabend bestätigte, hat sich der frühere Leipziger Bundesligaprofi das rechte Schienbein gebrochen. Gvardiol (23) werde sich im Laufe der Woche einer Operation unterziehen.