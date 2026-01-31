Mit Havertz: Arsenal legt im Meisterkampf vor

SID 31.01.2026 • 18:08 Uhr Nach seinem starken Auftritt in der Champions League darf Kai Havertz bei Leeds United erstmals auch in der Premier League von Beginn an ran. Sein Team feiert einen wichtigen Sieg.

Startelf-Comeback in der Premier League geglückt: Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal sind im englischen Meisterkampf zurück in der Spur. Dank eines souveränen 4:0 (2:0) bei Leeds United rehabilitierten sich die Gunners für die erste Heimniederlage der Saison gegen Manchester United (2:3) am vergangenen Spieltag.

Nach seiner Startelf-Gala gegen Qairat Almaty (3:2) in der Champions League schenkte Teammanager Mikel Arteta Havertz erneut das Vertrauen. Mit dem Nationalspieler, der 61 Minuten auf dem Feld stand, profitierten die Londoner beim Team des Ex-Gladbach-Trainers Daniel Farke abermals von ihrer Standardstärke.

Martin Zubimendi traf infolge einer Ecke per Kopf zur Führung (24.), kurz vor der Pause war es erneut ein Eckball, den Leeds-Torhüter Karl Darlow ins eigene Netz faustete. Viktor Gyökeres (69.) und Gabriel Jesus (86.) sorgten letztlich für den deutlichen Endstand.

Premier League: Arsenal baut Tabellenführung aus

Vorerst baute Arsenal seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus, sowohl Manchester City als auch Aston Villa können am Sonntag auf vier Punkte heranrücken. Villa empfängt Brentford, die Citizens gastieren bei den Tottenham Hotspur.