Nach City-Patzer: Auch Arsenal stolpert in Nottingham

SID 17.01.2026 • 20:32 Uhr Statt neun Punkten Vorsprung gibt es nur sieben für den FC Arsenal. DFB-Star Kai Havertz muss zuschauen.

Tabellenführer FC Arsenal hat abermals geschwächelt und den nächsten Patzer des Verfolgers Manchester City nur teilweise genutzt.

Die Gunners kamen bei Nottingham Forest über ein 0:0 nicht hinaus und verpassten es, ihren Vorsprung an der Spitze der Premier League auf neun Punkte zu vergrößern. Nationalspieler Kai Havertz saß über 90 Minuten auf der Bank.

Schon am vorherigen Spieltag hatte das Team von Mikel Arteta im Anschluss an ein City-Remis einen Erfolg gegen den FC Liverpool (0:0) verpasst. Die Skyblues verloren am Samstag das Stadtderby bei Manchester United (0:2), durch das Unentschieden beim Tabellen-17. baute Arsenal den Vorsprung auf City immerhin auf sieben Punkte aus.