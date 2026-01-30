Nach Fußbruch: Grealish droht Saison- und WM-Aus

SID 30.01.2026 • 13:40 Uhr Herber Rückschlag für Jack Grealish: Der von Manchester City an den FC Everton ausgeliehene 30-Jährige droht monatelang auszufallen.

Schlechte Nachrichten für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel: Everton-Linksaußen Jack Grealish fällt aufgrund eines Fußbruchs voraussichtlich für den Rest der Saison aus und könnte somit die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. Dem englischen Nationalspieler, der von Manchester City an die Toffees verliehen ist, droht eine Operation, nachdem er sich den Ermüdungsbruch in der Premier League beim 1:0-Sieg gegen Aston Villa zugezogen hatte.

„Endgültig bestätigt ist es noch nicht, aber alles deutet darauf hin, dass er für den Rest der Saison ausfällt“, äußerte sich Everton-Trainer David Moyes über Grealishs Zustand am Freitag. Der Ausfall des 30-Jährigen schlage bei Everton hart ins Kontor, so Moyes, der Grealish „eine große Persönlichkeit“ attestierte.

Grealish zählt zum Kandidatenkreis für eine WM-Teilnahme

Grealishs letzter Länderspieleinsatz für England liegt über ein Jahr zurück: Im Oktober 2024 stand er gegen Finnland auf dem Platz. Grealish hatte sich durch überzeugende Leistungen am Mersey zurück in den Kandidatenkreis für eine WM-Teilnahme ins Spiel gebracht.