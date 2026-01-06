Premier League: Amorim bekommt wohl Mega-Abfindung von United

Benedikt Lohr 06.01.2026 • 15:35 Uhr Die Freistellung von Ruben Amorim kommt Manchester United wohl richtig teuer zu stehen.

Manchester United hat sich nach nur 14 Monaten von Ruben Amorim getrennt. Was bleibt, ist unter anderem eine richtig teure Rechnung. So sollen sich die Gesamtkosten für den Portugiesen auf rund 27 Millionen Pfund belaufen. Also etwa 31 Millionen Euro.

Nach Informationen der Daily Mail hatte United den 40-Jährigen im Oktober 2024 für 8,3 Millionen Pfund von Sporting Lissabon verpflichtet, weitere 900.000 Pfund für einen vorgezogenen Arbeitsbeginn gezahlt und den Coach dann mit einem Vertrag über 6,5 Millionen Pfund pro Jahr ausgestattet.

Das Arbeitspaper war bis 2027 gültig, es stehen also noch einige Zahlungen aus. Hinzu kommt angeblich die nun fällige Abfindung von rund 10 Millionen Pfund sowie Ausgleichszahlungen für das fünfköpfige Trainerteam, das Amorim aus Portugal mitgebracht hatte.

Amorim zeigt sich gelöst nach Entlassung

Amorim wurde im Trainingszentrum Carrington in einem Treffen mit Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Trotz der Trennung zeigte sich Amorim auffallend gelöst und verließ das Trainingsgelände laut Medienberichten lachend und scherzend, später erschien er gemeinsam mit seiner Frau Maria Joao Diogo mit breitem Grinsen vor dem gemeinsamen Haus in Cheshire.

Sportlich bleibt Amorims Amtszeit ein Fehlschlag. Er gewann nur 25 von 63 Spielen, verbuchte die schlechteste Siegquote eines United-Trainers in der Premier-League-Ära und verpasste mit dem Klub erst zum zweiten Mal in 35 Jahren den europäischen Wettbewerb.

Spannungen bei Manchester United

United belegt in der Premier League aktuell Rang sechs. Der Trennung waren öffentliche Spannungen zwischen Trainer und Klubführung vorausgegangen.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Leeds hatte Amorim gesagt: „Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein.“ und betont: „Ich werde meinen Job machen, bis ein anderer kommt, um mich zu ersetzen.“