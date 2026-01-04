Premier League: Anpfiff bei Liverpool-Spiel verzögert sich

Das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Fulham und dem FC Liverpool (LIVETICKER) konnte nicht wie geplant um 16 Uhr angepfiffen werden.
Verzögerung bei Liverpool-Spiel
Der Anpfiff der Partie zwischen dem FC Fulham und dem FC Liverpool verzögert sich. Der Grund ist ein Notfall im Stadion.
Grund dafür ist ein medizinischer Notfall im Stadion, wie Fulham auf X bestätigte. Das Spiel beginnt 15 Minuten später.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Genauere Hintergründe zum Notfall im Craven Cottage gibt es bisher nicht.
Der FC Liverpool, bei dem Florian Wirtz erneut in der Startelf steht, kämpft als Vierter um den Anschluss an die Spitzenplätze der Liga. Fulham steht auf Rang zwölf.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach