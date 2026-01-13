Premier League: Offiziell! Manchester United hat neuen Trainer

Manchester United hat einen neuen Trainer: Der Ex-Profi Michael Carrick übernimmt den englischen Rekordmeister bis zum Ende der Saison.
Offiziell! United hat neuen Trainer
Der 44-Jährige gewann mit den Red Devils als Spieler unter anderem die Champions League und mehrmals die englische Meisterschaft. Die Vereinslegende kommt auf 464 Partien für seinen langjährigen Klub.
Carrick folgt auf den Portugiesen Rúben Amorim, der Anfang des Jahres seinen Hut nehmen musste. Es ist seine zweite Amtszeit als United- Coach, 2021 hatte er den Klub schon einmal für drei Spiele übernommen, nachdem er zuvor als Co-Trainer unter José Mourinho gearbeitet hatte.
Darren Fletcher, der zuletzt interimsmäßig an der United-Seitenlinie stand, wird auf seinen Posten als U18-Coach zurückkehren.
Jetzt ManUnited: Carrick zuletzt Trainer in 2. Liga
„Die Verantwortung für Manchester United zu haben, ist eine Ehre“, sagte Carrick in einem Statement: „Ich weiß, was es braucht, um hier erfolgreich zu sein. Mein Fokus liegt nun darauf, den Spielern dabei zu helfen, die Standards zu erreichen, die wir von diesem unglaublichen Verein erwarten und von denen wir wissen, dass diese Mannschaft sie mehr als erfüllen kann.“
Zuletzt war Carrick drei Jahre lang beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough als Cheftrainer tätig, im Sommer 2025 trennten sich die Wege.
Ihn erwartet bei seinem Ex-Verein ein heikles Unterfangen: Ausgerechnet zu Beginn seiner Amtszeit warten mit dem Stadtderby gegen Manchester City am Samstag (13.30 Uhr) und dem Gastspiel beim Spitzenreiter FC Arsenal am 25. Januar die ligaweit wohl schwierigsten Aufgaben.
United, erstmals seit 1982 in beiden nationalen Pokalwettbewerben bereits an der Auftakthürde gescheitert, kommt durch den zusätzlich fehlenden Europapokal lediglich auf 40 Saisonspiele - so wenig wie seit 111 Spielzeiten nicht mehr.
Von den vergangenen sieben Partien gewannen die Red Devils nur eine. Vor dem 22. Spieltag ist die lukrative Champions-League-Qualifikation mit Platz sieben - drei Punkte hinter dem FC Liverpool auf Rang vier - jedoch noch in Reichweite.
