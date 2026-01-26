Premier League: United-Star spottet über Arsenal

Samuel Kucza 26.01.2026 • 22:33 Uhr Nach ManUniteds 3:2-Sieg beim FC Arsenal teilt Amad Diallo gegen die Gunners aus und spottet über deren Abhängigkeit von Standards. Auch Arsenal-Legende Patrick Vieira übt deutliche Kritik an seinem Ex-Klub.

Manchester United hat mit einem 3:2-Auswärtssieg im Emirates Stadium ein Ausrufezeichen im Titelrennen gesetzt. Unter Trainer Michael Carrick feierten die Red Devils den zweiten Erfolg in Serie, während Tabellenführer FC Arsenal einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen musste. United-Flügelspieler Amad Diallo sorgte nach Abpfiff für zusätzlichen Wirbel.

Der Ivorer lieferte sich auf X einen Schlagabtausch mit einem Arsenal-Fan, der vor dem Spiel einen 4:0-Sieg der Gunners prophezeit hatte. Diallo konterte nach dem Spiel mit einem Screenshot des tatsächlichen Endstands und spöttischen Kommentaren. Besonders pikant: Er schrieb sinngemäß, Arsenals „einzige Hoffnung seien die Ecken“, versehen mit lachenden Emojis, und legte mit Sprüchen wie „Sei bescheiden, Junge“ nach.

Offensivprobleme bei Arsenal

Diallos Spitze kommt nicht von ungefähr. Arsenal hat sich in dieser Saison zu einem der gefährlichsten Standard-Teams Europas entwickelt und bereits 26 Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Gleichzeitig offenbaren jedoch mehrere Offensivspieler aus dem Spiel heraus Formprobleme.

Beispielsweise haben Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres und Gabriel Martinelli seit einigen Wochen Ladehemmung. Die einzelnen Offensivspieler tun sich zurzeit zwar schwer, dennoch hat Arsenal die zweitmeisten Tore (42) der Liga nach Manchester City erzielt.

Vieira stellt Arsenals Mentalität infrage

Nach der Niederlage meldete sich auch Patrick Vieira zu Wort. Im Gespräch mit Sky Sports wurde er deutlich. Der frühere Arsenal-Kapitän äußerte Zweifel an der mentalen Stärke der Mannschaft im Titelkampf.

„Sie haben immer noch vier Punkte Vorsprung, aber es gibt Fragen zur mentalen Stärke dieser Mannschaft“, sagte Vieira und machte klar, dass ihn weniger das Ergebnis als vielmehr die Art und Weise der Niederlage störte.

Besonders einige Offensivspieler nahm er in die Pflicht. „Einige Spieler müssen ihre beste Leistung bringen. In solchen Spielen erwartet man, dass die Schlüsselspieler liefern“, erklärte er und führte weiter aus, dass es an Energie und Mut gefehlt habe. „Sie brauchen Anführer, die den Teamgeist heben und mehr Risiko gehen. Sie haben die Qualität dazu, aber sie haben nicht mit der nötigen Freiheit gespielt“.

Auch einzelne Namen sprach er konkret an. „Ich finde Saka war zu ruhig. Von einem Spieler seiner Klasse erwarte man mehr in solchen Spielen“, sagte Vieira.