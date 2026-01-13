Premier League: Woltemade gegen Manchester City nur Ersatz

Nick Woltemade nimmt beim Halbfinale von Newcastle United im League Cup gegen Manchester City zunächst auf der Bank Platz.
Woltemade gegen ManCity nur Ersatz
Der deutsche Nationalspieler ist bei der Partie (21 Uhr im LIVETICKER) Ersatz - sein DFB-Kollege Malick Thiaw gehört derweil zur ersten Elf.
Woltemade-Duell mit Haaland fällt zunächst aus
Im vierten Spiel des Turniers sitzt Woltemade damit zum dritten Mal zu Beginn der Partie draußen. Der League Cup gilt als der weniger wichtige Pokalwettbewerb im Vergleich zum FA Cup.
Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass die Trainer wichtige Spieler schonen. Trainer Eddie Howe tauschte im Vergleich zum Spiel im FA Cup gegen Bournemouth vor einigen Tagen auf gleich sieben Positionen durch.
Newcastle bietet allerdings durchaus diverse Stammspieler auf. Auf der Gegenseite tritt Manchester City unter anderem mit Superstars wie Erling Haaland an.
