Premier League: Woltemade gegen Manchester City nur Ersatz

SPORT1 13.01.2026 • 20:20 Uhr Nick Woltemade fehlt gegen Manchester City in der Startaufstellung.

Nick Woltemade nimmt beim Halbfinale von Newcastle United im League Cup gegen Manchester City zunächst auf der Bank Platz.

Der deutsche Nationalspieler ist bei der Partie (21 Uhr im LIVETICKER) Ersatz - sein DFB-Kollege Malick Thiaw gehört derweil zur ersten Elf.

Woltemade-Duell mit Haaland fällt zunächst aus

Im vierten Spiel des Turniers sitzt Woltemade damit zum dritten Mal zu Beginn der Partie draußen. Der League Cup gilt als der weniger wichtige Pokalwettbewerb im Vergleich zum FA Cup.

Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass die Trainer wichtige Spieler schonen. Trainer Eddie Howe tauschte im Vergleich zum Spiel im FA Cup gegen Bournemouth vor einigen Tagen auf gleich sieben Positionen durch.