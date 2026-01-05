Rassismus-Eklat in England: Newcastle "angewidert"

Niklas Senger 05.01.2026 • 18:17 Uhr Joe Willock wird nach dem Sieg von Newcastle United Opfer rassistischer Anfeindungen und Gewaltandrohungen. Sowohl der Klub als auch die Premier League fordern nun ernsthafte Konsequenzen.

Ob im Alltag oder auf dem Fußballfeld, rassistische Übergriffe sind nach wie vor ein weitverbreitetes Problem in der Gesellschaft. Auch im Profifußball kommt es immer wieder zu unschönen Vorfällen.

Das neueste Opfer ist laut Angaben von Newcastle United der Engländer Joe Willock. Der Mittelfeldspieler war am Sonntag beim 2:0 gegen Crystal Palace in der 88. Spielminute eingewechselt worden und verpasste anschließend eine vielversprechende Chance auf das 3:0.

Nach dem Abpfiff habe Willock, wie es aus einem Statement des Klubs hervorgeht, mehrere Direktnachrichten von einem Instagram-Account erhalten, „die rassistische Beschimpfungen sowie zutiefst verstörende Gewaltandrohungen gegen Joe und seine Familie enthielten“.

Newcastle zeigte sich „angewidert“ von den Anfeindungen und erklärte, dass die Hilfe für Willock, der nicht zum ersten Mal mit solch einem Vorfall konfrontiert sei, „oberste Priorität“ habe.

Dabei kündigte der Klub ebenfalls scharfe Maßnahmen an: „Wir haben den Vorfall umgehend der Polizei gemeldet und werden jede Untersuchung vollständig unterstützen, um die verantwortliche Person zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen – unabhängig davon, wo sie sich befindet.

Newcastle erhöht Druck auf Meta

Dennoch benötige der Verein auch die direkte Unterstützung des Technologiekonzerns Meta, dem Eigentümer von Instagram: „Wir fordern Meta dringend auf, der Polizei alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um den Täter zu identifizieren – und dies schnell zu tun.“

Auch strukturell forderte der Tabellenneunte der Premier League, dass das „bloße Entfernen von Inhalten und das Anwenden von Nachrichtenfiltern“ nicht ausreiche und Nutzer künftig besser geschützt werden müssten.

Die Premier League reagierte inzwischen ebenfalls auf den Vorfall und verkündete „uneingeschränkte Unterstützung“.