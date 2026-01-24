Spiel unterbrochen: Xhaka legt sich mit Fan an

SID 24.01.2026 • 18:39 Uhr Der Schweizer fehlt Sunderland verletzt, beim Spiel bei West Ham United sorgt Xhaka dennoch für einen Aufreger.

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka hat in der englischen Premier League durch ein heftiges Wortgefecht mit einem Fan für eine Unterbrechung gesorgt. Während der Partie seines AFC Sunderland bei West Ham United (1:3) geriet der Leverkusener Double-Gewinner mit einem Anhänger der Londoner minutenlang aneinander, Schiedsrichter Thomas Bramall ließ das Spielgeschehen deshalb erstmal ruhen.

Xhaka konnte aufgrund einer Knöchelverletzung nicht mitwirken, saß aber dennoch auf der Bank. Auf Videos ist zu sehen, wie sich der Kapitän des Aufsteigers wild gestikulierend zu einem Mann umdrehte und sich mit diesem stritt. Der West-Ham-Fan zeigte Xhaka dabei eine obszöne Geste. Ordner mussten schlichten. Referee Bramall unterbrach die Begegnung und suchte das Gespräch mit Hammers-Teammanager Nuno Espirito Santo.

Folgen hat die Aktion für Xhaka bisher nicht, der Video Assistant Referee (VAR) kam zu der Entscheidung, das Spiel ohne eine Bestrafung für den Routinier fortzusetzen.