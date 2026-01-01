ManCity patzt im Titelrennen

SID 01.01.2026 • 23:07 Uhr Trotz großer Überlegenheit lassen Erling Haaland und Co. im Titelrennen wichtige Punkte liegen.

Manchester City hat im Titelrennen der englischen Premier League einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen.

Die drückend überlegene Mannschaft von Pep Guardiola kam beim AFC Sunderland nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus - vor allem in der Schlussphase waren die engagierten Gäste dem Siegtreffer nah.

Weil aber die Defensive Sunderlands hielt, wuchs Manchester Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf vier Punkte an.

Manchester City drückend überlegen

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol (74.) traf artistisch die Latte und wurde kurz vor Schluss geblockt (89.). Auch Erling Haaland konnte sich nicht entscheidend durchsetzen, der Brasilianer Savinho (49.) vergab eine Topchance aus fünf Metern. Der Druck Manchesters wuchs minütlich an, es reichte aber nicht zum siebten Sieg nacheinander.

Stattdessen hielt die Serie Sunderlands: Das Team des früheren Leverkuseners Granit Xhaka ist neben Arsenal als einziges noch ohne Heimniederlage.