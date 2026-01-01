Newsticker
ManCity patzt im Titelrennen

Trotz großer Überlegenheit lassen Erling Haaland und Co. im Titelrennen wichtige Punkte liegen.
Wintertransfers sind für Manchester City ungewöhnlich, meint Trainer Pep Guardiola, waren aber in der vergangenen Saison entscheidend, um sich aus der sportlichen und personellen Krise zu befreien.
SID
Trotz großer Überlegenheit lassen Erling Haaland und Co. im Titelrennen wichtige Punkte liegen.

Manchester City hat im Titelrennen der englischen Premier League einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen.

Die drückend überlegene Mannschaft von Pep Guardiola kam beim AFC Sunderland nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus - vor allem in der Schlussphase waren die engagierten Gäste dem Siegtreffer nah.

Weil aber die Defensive Sunderlands hielt, wuchs Manchester Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf vier Punkte an.

Manchester City drückend überlegen

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol (74.) traf artistisch die Latte und wurde kurz vor Schluss geblockt (89.). Auch Erling Haaland konnte sich nicht entscheidend durchsetzen, der Brasilianer Savinho (49.) vergab eine Topchance aus fünf Metern. Der Druck Manchesters wuchs minütlich an, es reichte aber nicht zum siebten Sieg nacheinander.

Stattdessen hielt die Serie Sunderlands: Das Team des früheren Leverkuseners Granit Xhaka ist neben Arsenal als einziges noch ohne Heimniederlage.

In der Anfangsphase hatte Brian Brobbey (19.) die große Gelegenheit aufs 1:0 für Sunderland ausgelassen.

