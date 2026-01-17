Trotz Wirtz-Treffer: Liverpool patzt gegen Burnley

SID 17.01.2026 • 18:07 Uhr Der LFC wartet weiter auf den ersten Ligasieg im neuen Jahr. Daran kann auch Florian Wirtz nichts ändern.

Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz und drückender Überlegenheit kommt der englische Fußballmeister FC Liverpool im neuen Jahr nicht in Schwung. Die Reds mussten sich an der Anfield Road nach einer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen, für den LFC war es in der Premier League das vierte Remis nacheinander.

Wirtz (43.) brachte Liverpool mit einem wuchtigen Abschluss in den Winkel in Führung, es war sein dritter Ligatreffer. Dominik Szoboszlai hatte zuvor einen Foulelfmeter an die Latte geschossen (32.). Marcus Edwards (65.) bestrafte das Team von Arne Slot, das zahlreiche Chancen liegen ließ.