Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz und drückender Überlegenheit kommt der englische Fußballmeister FC Liverpool im neuen Jahr nicht in Schwung. Die Reds mussten sich an der Anfield Road nach einer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen, für den LFC war es in der Premier League das vierte Remis nacheinander.
Trotz Wirtz-Treffer: Liverpool patzt gegen Burnley
Der LFC wartet weiter auf den ersten Ligasieg im neuen Jahr. Daran kann auch Florian Wirtz nichts ändern.
Wirtz schloss platziert in den Winkel ab
Wirtz (43.) brachte Liverpool mit einem wuchtigen Abschluss in den Winkel in Führung, es war sein dritter Ligatreffer. Dominik Szoboszlai hatte zuvor einen Foulelfmeter an die Latte geschossen (32.). Marcus Edwards (65.) bestrafte das Team von Arne Slot, das zahlreiche Chancen liegen ließ.
Liverpool blieb zwar auf dem vierten Platz, der Vorsprung auf Manchester United im Rennen um die Champions-League-Ränge beträgt aber nur noch einen Zähler. Die Red Devils hatten am Mittag bei der Premiere ihres neuen Trainers Michael Carrick das Derby gegen Manchester City mit 2:0 (0:0) gewonnen.