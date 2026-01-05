Verwirrung um Wirtz-Tor

SID 05.01.2026 • 09:28 Uhr Abseits oder nicht? Warum der zweite Treffer des Nationalspielers für Liverpool in der Bundesliga nicht gezählt hätte.

Für Florian Wirtz war der Fall klar. „Ich war sicher, dass es Abseits war. Deshalb habe ich nicht mal gejubelt“, sagte der Fußball-Nationalspieler über seinen zweiten Treffer im Trikot des FC Liverpool zum zwischenzeitlichen 1:1 beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham. Und Wirtz war mit seiner Meinung nicht alleine.

„Mir ging es genau so, vielen Leuten im Stadion ging es so“, sagte Fulhams Teammanager Marco Silva. Liverpool-Legende Jamie Carragher meinte noch nach dem Spiel: „Ich verstehe immer noch nicht, warum das kein Abseits ist.“

Tatsächlich legten die TV-Bilder eine Abseitsstellung nahe - und in der Bundesliga hätte das Tor von Wirtz so auch nicht gezählt. Dass es in der Premier League nach VAR-Prüfung Anerkennung fand, lag an einer etwas anderen Handhabung des halbautomatischen Systems.

Während die höchsten Spielklassen in Deutschland, Spanien und Italien bei Abseits millimetergenau entscheiden, hielt die Premier League bei Einführung des Systems eine gewisse Toleranz bei. Diese wird im Zweifel zugunsten des Angreifers ausgelegt. Grund dafür sind Restzweifel daran, ob die Technologie fehlerfrei ist.