Irres Spiel: ManUnited schockt Arsenal

SID 25.01.2026 • 19:33 Uhr Der FC Arsenal kassiert die erste Heimpleite der Saison. Manchester United schlägt eiskalt zu.

Der Vorsprung von Tabellenführer FC Arsenal in der englischen Premier League schrumpft weiter.

Im prestigeträchtigen Duell gegen Manchester United unterlag das Team von Trainer Mikel Arteta nach Führung 2:3 (1:1) und patzte damit bereits zum dritten Mal in Folge. Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die Gunners nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.

Für Arsenal ist es außerdem die erste Heimpleite der Saison.

ManUnited dreht Spiel

„Man muss Manchester United Respekt zollen. Wir haben ihnen ein Tor geschenkt, was ungewöhnlich und schmerzhaft ist, dann hatten sie zwei brillante Momente mit unglaublichen Toren. Wir waren nicht in Bestform“, sagte Arsenal-Coach Arteta.

Jetzt müsse das Team „reagieren und zeigen, was wir draufhaben. Das erste Spiel ist die Champions League. Heute waren wir nicht auf unserem Niveau und haben dafür den Preis bezahlt.“

Ein Eigentor von United-Verteidger Lisandro Martínez hatte die Gunners vor eigenem Publikum zunächst auf Kurs gebracht (29.). Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.).

Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort. Mit dem zweiten Sieg aus dem zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz.

Arsenal agierte in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Mit ein wenig Glück fiel nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard die verdiente Führung.

Böser Arsenal-Fehlpass

Doch ein Fehler von Martin Zubimendi brachte die Gunners wenig später um den Lohn. Mit einem Fehlpass bediente der Spanier unfreiwillig Mbeumo, der Arsenal-Keeper David Raya stehen ließ und zum Ausgleich einschob.

Nach dem Seitenwechsel schoss Dorgu die Gäste spektakulär in Führung. Sein Gewaltschuss aus 18 Metern prallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor.

Arteta reagierte mit einem Vierfachwechsel bei Arsenal, doch trotz Dominanz fehlten klare Torchancen. Den Standardkönigen half ein Eckball, bei dem Merino den Ball über die Linie stocherte.