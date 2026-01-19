Newsticker
Wechsel perfekt: City verpflichtet Nationalspieler Guehi

City verpflichtet Glasner-Schützling

SID
Premier-League-Schwergewicht Manchester City hat seine Defensive mit dem englischen Nationalspieler Marc Guehi von Crystal Palace verstärkt.

Beim Klub von Cheftrainer Pep Guardiola unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031. Für den 25-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, zahlen die „Skyblues“ dem Vernehmen nach etwa 23 Millionen Euro - durch Bonuszahlungen könnten zudem weitere 11,5 Millionen Euro fließen.

„Ich bin überglücklich und stolz, Spieler bei Manchester City zu sein. Dieser Wechsel fühlt sich wie der Höhepunkt all der harten Arbeit an, die ich in meine Karriere gesteckt habe. Ich bin jetzt beim besten Verein Englands und Teil einer unglaublichen Mannschaft“, sagte Guehi.

Der Transfer, von Crystal-Palace-Cheftrainer Oliver Glasner am vergangenen Spieltag der Premier League bereits missmutig angekündigt, soll die Abwehrsorgen der Citizens lindern: Verletzungsbedingt muss Guardiola auf sein Stammpersonal um Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones bis auf Weiteres verzichten.

Für Crystal Palace ist der Abgang Guehis derweil ein harter, wenn auch absehbarer Schlag. Der Abwehrchef kam im Sommer 2021 vom FC Chelsea zum Londoner Stadtrivalen und stand für die „Eagles“ in 188 Pflichtspielen auf dem Feld. Unter Glasner führte der 26-malige Nationalspieler den Klub als Kapitän zu den ersten Titelgewinnen der Vereinsgeschichte: dem FA Cup und dem Community Shield.

