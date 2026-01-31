Wirtz mit Zauberassist und Treffer: Liverpool schlägt Newcastle

SID 31.01.2026 • 22:59 Uhr Der Nationalspieler ist im Duell mit Nick Woltemade und Malick Thiaw der mitentscheidende Mann des Abends. Auch Doppelpacker Hugo Ekitiké glänzt.

Florian Wirtz hat dem FC Liverpool im "deutschen Duell" der Premier League zu einem wichtigen Sieg verholfen. Gegen Newcastle United um die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw siegten die Reds 4:1 (2:1). Wirtz überzeugte mit einem Zauberassist sowie einem Treffer und war gemeinsam mit Doppelpacker Hugo Ekitiké der entscheidende Mann des Abends. Durch den Sieg hat Liverpool als Tabellenfünfter die Champions-League-Plätze fest im Blick.

Nach der Führung für Newcastle durch Anthony Gordon (36.) leitete Wirtz mit einem besonderen Moment die Wende ein: Der 22-Jährige kam im Strafraum an den Ball, dribbelte zwei Gegenspieler aus und behielt die Übersicht für den früheren Frankfurter Ekitiké, der erst ausglich und kurz darauf zur Führung traf (41./43.). Nach der Pause traf Wirtz selbst zum 3:1 (67.). Ibrahima Konaté besorgte den Endstand (90.+3).

Damit setzt Wirtz seinen Aufwärtstrend fort und steht nach schwachem Saisonstart nun bei wettbewerbsübergreifend 14 Torbeteiligungen. Woltemade hingegen musste erneut mit der Bank vorliebnehmen und wurde erst in der 73. Minute eingewechselt. Seit mehr als einem Monat und insgesamt elf Partien wartet der DFB-Stürmer auf einen Treffer.

Mit Thiaw in der Startelf erwischte Newcastle im rasanten Spiel den besseren Start. Lewis Hall scheiterte zunächst am Pfosten (26.), Gordon traf nach einem Konter flach ins linke Eck.

Davon ließ sich Liverpool nicht beirren. Wirtz' geniale Vorarbeit und der energische Ekitiké veränderten das Spiel. Nachdem der Franzose zum Ausgleich nur noch einschieben musste, ließ er 138 Sekunden später Thiaw stehen und sorgte für Ekstase an der Anfield Road.