Woltemade nun sieben Pflichtspiele ohne Tor

SID 18.01.2026 • 16:58 Uhr Der Nationalstürmer wartet nun seit dem 20. Dezember auf einen Treffer, Newcastle lässt Punkte gegen Wolverhampton liegen.

Nationalstürmer Nick Woltemade hat seine Torflaute auch gegen den Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers nicht beendet. Mit Newcastle United kam der frühere Stuttgarter und Bremer in der englischen Premier League nur zu einem 0:0, Woltemade blieb damit im siebten Pflichtspiel nacheinander ohne Treffer.

Er wurde in der 67. Minute für Yoane Wissa ausgewechselt. Zuletzt hatte Woltemade am 20. Dezember beim 2:2 gegen den FC Chelsea getroffen - damals sogar doppelt.