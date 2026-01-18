Newsticker
Woltemade nun sieben Pflichtspiele ohne Tor

Der Nationalstürmer wartet nun seit dem 20. Dezember auf einen Treffer, Newcastle lässt Punkte gegen Wolverhampton liegen.
Kein Glück gegen Wolverhampton: Nick Woltemade (r.)
© IMAGO/SID/Andrew Yates
SID
Nationalstürmer Nick Woltemade hat seine Torflaute auch gegen den Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers nicht beendet. Mit Newcastle United kam der frühere Stuttgarter und Bremer in der englischen Premier League nur zu einem 0:0, Woltemade blieb damit im siebten Pflichtspiel nacheinander ohne Treffer.

Er wurde in der 67. Minute für Yoane Wissa ausgewechselt. Zuletzt hatte Woltemade am 20. Dezember beim 2:2 gegen den FC Chelsea getroffen - damals sogar doppelt.

Für Newcastle riss die drei Spiele währende Siegesserie, der Champions-League-Teilnehmer belegt aktuell den achten Platz. Wolverhampton holte erst seinen achten Punkt im 22. Spiel und ist mit deutlichem Rückstand Tabellenletzter.

