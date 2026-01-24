Xhakas Fan-Zoff sorgt für Spielunterbrechung

Maximilian Lotz 24.01.2026 • 18:56 Uhr Granit Xhaka kommt beim Auswärtsspiel des AFC Sunderland nicht zum Einsatz - sorgt mit einem Wortgefecht mit Fans von West Ham United aber für Wirbel.

Granit Xhaka ist beim Auswärtsspiel seines AFC Sunderland bei West Ham United (1:3) heftig mit Anhängern der Gastgeber aneinander geraten.

Der Mittelfeldstar stand seinem Team aufgrund einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung, dennoch begleitete der Schweizer seine Mannschaft zum Spiel und verfolgte die Partie im Londoner Olympiastadion von der Tribüne aus. Sein Platz befand sich direkt hinter der Ersatzbank der Gäste.

Xhaka zofft sich mit Fans - Spiel wird unterbrochen

In der Schlussphase der Begegnung fingen TV-Kameras Xhaka ein, wie er sich zu den Zuschauern in seinem Rücken umdrehte. Es entstand ein intensiveres Wortgefecht.

Die Partie wurde sogar kurz unterbrochen. Schiedsrichter Thomas Bramall suchte das Gespräch mit West-Ham-Coach Nuno Espirito Santo.

Auf der Tribüne schritten derweil Ordner ein, um die Situation zu beruhigen. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.