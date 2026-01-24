Xhakas Fan-Zoff sorgt für Spielunterbrechung

Granit Xhaka ist beim Auswärtsspiel seines AFC Sunderland bei West Ham United (1:3) heftig mit Anhängern der Gastgeber aneinander geraten.
Spiel pausiert wegen Xhakas Fan-Zoff
Der Mittelfeldstar stand seinem Team aufgrund einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung, dennoch begleitete der Schweizer seine Mannschaft zum Spiel und verfolgte die Partie im Londoner Olympiastadion von der Tribüne aus. Sein Platz befand sich direkt hinter der Ersatzbank der Gäste.
Xhaka zofft sich mit Fans - Spiel wird unterbrochen
In der Schlussphase der Begegnung fingen TV-Kameras Xhaka ein, wie er sich zu den Zuschauern in seinem Rücken umdrehte. Es entstand ein intensiveres Wortgefecht.
Die Partie wurde sogar kurz unterbrochen. Schiedsrichter Thomas Bramall suchte das Gespräch mit West-Ham-Coach Nuno Espirito Santo.
Auf der Tribüne schritten derweil Ordner ein, um die Situation zu beruhigen. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.
„Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Es ist immer schade, wenn so etwas passiert, aber ich weiß es nicht genau“, sagte Sunderlands Trainer Regis Le Bris bei der BBC:
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach