654 Einsätze: Milner alleiniger Premier-League-Rekordspieler

SID 21.02.2026 • 16:24 Uhr James Milner bestreitet sein 654. Spiel in der Premier League. Der Brighton-Profi zieht damit an Gareth Barry vorbei.

Fußball-Profi James Milner ist neuer Rekordspieler der englischen Premier League. Der 40-Jährige stand beim Auswärtsspiel von Brighton & Hove Albion beim FC Brentford am Samstag in der Startelf und bestritt sein 654. Spiel in der Top-Liga. Damit überholte Milner den früheren Mittelfeldspieler Gareth Barry (Aston Villa und Manchester City).

Milners Karriere begann bei Leeds United, wo er als 16-Jähriger zum damals jüngsten Torschützen der Liga avancierte. In der Folge spielte er auch für Newcastle United, Aston Villa, Manchester City und den FC Liverpool. Mit City und Liverpool gewann Milner drei Meistertitel. Dazu kommen zwei FA-Cup-Siege sowie der Gewinn der Champions League.

Hürzeler lobt Milners Disziplin

Brightons Teammanager Fabian Hürzeler, acht Jahre jünger als Milner, hatte bereits vor der Partie dessen Bedeutung für sein Team hervorgehoben.