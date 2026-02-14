Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Neuer Tottenham-Coach fix

Neuer Tottenham-Coach fix

Der Kroate Igor Tudor tritt die Nachfolge von Thomas Frank bei Tottenham Hotspur an.
Nach dem 2:2 beim FC Burnley zeigt sich Spurs-Trainer Thomas Frank mit der Entwicklung seines Teams zufrieden und bedankt sich bei den Fans seines Teams für die Unterstützung.
SID
Der Kroate Igor Tudor tritt die Nachfolge von Thomas Frank bei Tottenham Hotspur an.

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Teammanager Thomas Frank fündig geworden.

Der Kroate Igor Tudor wird den Klub aus der englischen Premier League bis zum Saisonende interimsweise übernehmen. Das gaben die Spurs am Samstag bekannt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Es ist mir eine Ehre, in diesem wichtigen Moment zu diesem Verein zu stoßen“, sagte Tudor, der zuletzt in Italien bei Lazio Rom und Juventus Turin tätig war: „Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mir übertragen wurde.“

Die Spurs laufen in der Liga ihren Ansprüchen hinterher und waren zuletzt auf Platz 16 abgestürzt. Die Folge war die Trennung von Frank, der Däne war erst im Sommer als Nachfolger von Ange Postecoglou verpflichtet worden.

Der 47-jährige Tudor solle nun „die Leistungen verbessern“ und die Mannschaft „in der Premier League nach oben bringen“, hieß es in der Mitteilung des Klubs. Er solle dem Team „in dieser entscheidenden Phase der Saison Organisation, Intensität und Kampfgeist verleihen“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite