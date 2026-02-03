Florian Wirtz stimmt prominenten Kritiker um

Johannes Behm 03.02.2026 • 12:59 Uhr Florian Wirtz überzeugt mit seinen jüngsten Leistungen auch Reds-Legende Jamie Carragher. Der TV-Experte rudert nach anfänglicher Kritik deutlich zurück.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat in seiner Bewertung von Florian Wirtz kräftig zurückgerudert. „Wirtz wird immer besser. Es besteht kein Zweifel, dass der Junge echte Qualität hat“, äußerte sich der TV-Experte am Montagabend bei Sky Sports mit lobenden Worten über den deutschen Nationalspieler.

In Anbetracht der wechselhaften Liverpool-Saison hatte Carragher Wirtz in den vergangenen Monaten noch als eine der Schwachstellen ausgemacht und zwischenzeitlich sogar gefordert, dass Trainer Arne Slot ihn auf die Bank setzen müsse, um die Reds wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Mit seinen eindrucksvollen Leistungen im neuen Jahr hat Wirtz allerdings auch Carragher überzeugt, der den 22-Jährigen mit dem aus der Premier League abgewanderten Kevin De Bruyne verglich. „Die Premier League hat Kevin De Bruyne verloren, aber wir haben Wirtz gewonnen“, meinte Carragher, der Wirtz als „besonders“ bezeichnete.

Liverpool: Wirtz von Legende mit De Bruyne verglichen

„Ich habe ihn oft beobachtet und darüber nachgedacht, ob er das Niveau von De Bruyne erreichen kann. Wenn ich Wirtz sehe, denke ich, dass er so schön anzusehen sein könnte wie David Silva (auch ehemals ManCity, Anm. d. Red.). Er hat fast ein bisschen von beidem“, adelte die Reds-Legende den Deutschen.

„Was den langsamen Start angeht: Gary Neville sagte bei dem Spiel bei City, er sehe dort wie ein kleiner Junge aus“, erinnerte sich Carragher vor dem Rückspiel gegen Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr). „Jetzt spielt er in Anfield gegen City und er hat sich von einem kleinen Jungen zu einem großen Spieler entwickelt, und das ist eine großartige Gelegenheit, Neville diese Worte zurück in den Hals zu stopfen.“