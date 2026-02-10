Newsticker
Haare wachsen weiter: Manchester verpasst erlösenden Sieg

United patzt bei Kellerkind

Hätte ManUnited gewonnen, hätte Frank Ilett endlich zum Friseur gehen können. Doch nun sprießen die Haare weiter.
Die Siegesserie von Manchester United ist gerissen - die Haare des treuen Fans Frank Ilett sprießen also weiter.

Der englische Fußball-Rekordmeister kam am Dienstag beim Tabellen-18. West Ham United nur zu einem 1:1 (0:0) und verpasste damit den fünften Erfolg in Serie, auf den Ilett sehnsüchtig wartet. Seit fast 500 Tagen läuft nun die Challenge, die den Fan via Instagram berühmt gemacht hat.

Sieges-Serie von ManUnited gerissen

Doch nun muss Ilett erneut mindestens fünf weitere Spiele warten, bis er einen Friseur aufsuchen darf. Unter dem neuen Trainer Michael Carrick hatte Manchester zuletzt vier Siege in Serie geholt, doch ausgerechnet beim Abstiegskandidaten aus London war damit Schluss. Tomas Soucek (50.) schoss West Ham in Führung, Benjamin Sesko (90.+6) glich spät aus.

Ilett hat bei Instagram (The United Strand) mittlerweile 1,3 Millionen Fans. Er organisierte einen Livestream, in dem zu sehen war, wie er das Spiel gegen West Ham, das die Erlösung bringen sollte, mit Freunden im TV schaute.

