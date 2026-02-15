Machtdemonstration im FA Cup: Arsenal steht im Achtelfinale

SID 15.02.2026 • 19:30 Uhr Auch ohne Nationalspieler Kai Havertz gibt sich Mikel Artetas Team gegen einen Drittligisten keine Blöße.

Der FC Arsenal ist in das Achtelfinale des FA Cup eingezogen und hält sich weiter alle Titelchancen der laufenden Saison offen. Ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz hatten die Gunners gegen den chancenlosen Drittligisten Wigan Athletic nach furioser erster Halbzeit keine Probleme und gewannen 4:0 (4:0). Somit mischt der Tabellenführer der Premier League zusätzlich zu Platz eins in der Champions-League-Gruppenphase und dem Erreichen des Endspiels im League Cup in sämtlichen Wettbewerben weiter aussichtsreich mit.

Früh im Spiel sorgten die Londoner für klare Verhältnisse: Noni Madueke (11.) eröffnete den Torreigen nach Traumpass von Eberechi Eze, ehe Gabriel Martinelli (19.) kurz darauf erhöhte. Das überforderte Wigan, 2013 selbst FA-Cup-Sieger, war im Anschluss sichtlich angeknockt. Bedurfte eine Hereingabe von Gabriel Jesus noch der Mithilfe von Wigan-Verteidiger Jack Hunt (23.) zum 3:0, überlupfte der Brasilianer vier Minuten später den bemitleidenswerten Sam Tickle im Tor der Gäste freistehend (27.). Zwar ging Arsenal nach Wiederbeginn merklich vom Gas, hätte das Spiel mit besserer Chancenverwertung jedoch noch deutlicher gestalten können.