Offiziell! Überraschung um Tuchel

Maximilian Lotz 12.02.2026 • 11:19 Uhr Der englische Verband gibt eine Entscheidung um Nationaltrainer Thomas Tuchel bekannt.

Die Tinte ist trocken! Thomas Tuchel bleibt auch über die kommende Weltmeisterschaft hinaus Trainer der englischen Nationalmannschaft. Das gab der englische Verband FA offiziell bekannt und bestätigte damit entsprechende englische Medienberichte.

Mit Tuchels Vertragsverlängerung bis 2028 schafft die FA nun vor der WM in diesem Sommer Klarheit.

„Ich freue mich sehr. Am Anfang war ich es, der einen kurzfristigen Vertrag für nur 18 Monate wollte, weil ich mir nicht sicher war, was im internationalen Fußball auf mich zukommen würde, wie schnell ich mich anpassen könnte und worum es bei diesem Job überhaupt geht“, sagte Tuchel.

Tuchel habe sich schnell in „die Rolle verliebt“

Aber er habe sich schnell in „die Rolle verliebt“. Dementsprechend habe er das Gefühl, „dass es mir eine Freude ist, meinen Vertrag zu verlängern und zu versuchen, den gesamten Zyklus von zwei Turnieren zu absolvieren“.

Der 52-Jährige hatte das Traineramt im Januar 2025 übernommen und die Three Lions mit acht Siegen in acht Qualifikationsspielen zur WM in den USA, Mexiko und Kanada geführt.

Bei der EM-Endrunde 2028 ist England gemeinsam mit Wales, Schottland und Irland Gastgeber.

Tuchel: „Glücklich und stolz“

Tuchel zeigte sich „glücklich und stolz“, dass er seine Tätigkeit mit dem englischen Team fortsetzen dürfe.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich bisher jede Minute der Zusammenarbeit mit meinen Spielern und Trainern genossen habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen. Es ist eine unglaubliche Chance, und wir werden unser Bestes geben, um unser Land stolz zu machen“, fügte Tuchel hinzu.

In den USA trifft England in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama. Tuchel soll bei der WM die Sehnsucht der Three Lions nach dem ersten großen Titel seit 60 Jahren stillen.

Gerüchte um Manchester United damit vom Tisch

Er wolle dem Trikot der englischen Nationalmannschaft durch den Gewinn der Weltmeisterschaft in Nordamerika einen „zweiten Stern“ hinzufügen, hatte er bei seinem Amtsantritt im Januar 2025 angekündigt.

Zuletzt war der ehemalige Coach von Bayern, Paris, Chelsea und Dortmund auch als Kandidat für den Trainerposten bei Manchester United gehandelt worden, wo derzeit Michael Carrick bis Saisonende als Interimslösung fungiert.

