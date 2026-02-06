Nach Punktabzug: Leicester vor Absturz in 3. Liga

SID 06.02.2026 • 06:34 Uhr Zehn Jahre nach dem sensationellen Titelgewinn in der Premier League stehen die Foxes vor dem Nichts.

Leicester City droht zehn Jahre nach dem sensationellen Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft der Absturz in die dritte Liga. Der Traditionsklub ist wegen Verstößen gegen die finanziellen Regularien mit einem Abzug von sechs Punkten bestraft worden. Damit rutschten die Foxes in der Championship vom 17. auf den 20. Platz ab und liegen nur noch dank der besseren Tordifferenz über der Abstiegszone.

Eine unabhängige Kommission stellte fest, dass Leicester die zulässige Verlustgrenze im maßgeblichen Dreijahreszeitraum bis zur Saison 2023/24 um knapp 21 Millionen Pfund (24 Millionen Euro) überschritten hatte. In den drei betroffenen Spielzeiten verbuchte der Klub Verluste von zusammen mehr als 200 Millionen Pfund (230 Millionen Euro).

Ex-Meister Leicester steckt in der Krise

Leicester bezeichnete die Strafe als unverhältnismäßig und kritisierte, es seien nicht ausreichend „mildernde Umstände“ berücksichtigt worden. Sportlich steckt der Klub in einer Krise: In den vergangenen vier Ligaspielen blieb Leicester ohne Sieg und verlor dreimal, zudem steht nach der jüngsten Trennung von Marti Cifuentes aktuell kein Cheftrainer unter Vertrag.