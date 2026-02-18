Späte Dramatik bei Arsenal-Blamage

Maximilian Lotz 18.02.2026 • 23:07 Uhr Der FC Arsenal lässt beim abgeschlagenen Schlusslicht der Premier League unerwartet Punkte liegen. Ein Star der Gunners verliert die Nerven.

Der FC Arsenal hat sich auf dem Weg zum erträumten Meistertitel einen peinlichen Ausrutscher geleistet.

Bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers kam der Spitzenreiter der Premier League am Mittwochabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus, die Führung der Gunners im englischen Fußball-Oberhaus könnte schon am Wochenende auf nur zwei Punkte schrumpfen.

Wird Arsenal nervös? „Es liegt in unserer Hand“

„Enttäuscht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagte Torschütze Bukayo Saka der BBC. „Es gab einen großen Unterschied zwischen unserer Leistung in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Wir haben unsere Standards nicht erreicht und wurden dafür bestraft.“

Auf die Frage, ob das Team nun nervös werde, antwortete Saka: „Es ist an der Zeit, dass wir uns auf uns selbst fokussieren, unsere Standards verbessern und unsere Leistungen verbessern. Und das liegt in unserer Hand.“

Frust nach Abpfiff: Arsenal-Star verliert die Nerven

Wie dünn das Nervenkostüm der Arsenal-Stars ist, zeigte eine Szene unmittelbar nach Abpfiff: Gabriel Jesus geriet mit Wolves-Profis aneinander, dabei schubste er Yerson Mosquera wüst zu Boden.

Gut eine Woche nach dem Unentschieden beim FC Brentford (1:1) brachte Bukayo Saka Arsenal im Molineux Stadium früh in Führung.

Der englische Nationalstürmer, der in der Liga seit elf Wochen nicht mehr getroffen hatte, traf per Kopf (5.). Piero Hincapié, Neuzugang von Bayer Leverkusen, erhöhte nach der Pause mit seinem ersten Treffer für die Londoner (56.), doch die Wolves kamen zurück.

Bitteres Eigentor von Arsenals Calafiori

Hugo Bueno machte das Spiel schnell wieder spannend (61.), in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber durch ein Eigentor von Riccardo Calafiori zum Ausgleich (90.+4). Der Italiener wollte auf der Linie klären, aber der Ball prallte vom Pfosten zurück zu ihm und ging dann über die Linie.

„Abgeschossen“, titelte die Boulevardzeitung Sun. „Die Gunners verspielen beim Tabellenletzten eine Zwei-Tore-Führung und schenken ManCity einen Rettungsanker im Titelrennen.“

Arsenal, das erneut ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz antrat, hat nach 27 von 38 Saisonspielen 58 Punkte auf dem Konto. Verfolger Manchester City (53) kann am Samstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) im Topspiel gegen Newcastle United verkürzen.

