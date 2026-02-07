Nächster Rückschlag für Nick Woltemade

Moritz Thienen 07.02.2026 • 21:14 Uhr Newcastle United kassiert gegen den FC Brentford eine bittere Heimniederlage. Nick Woltemade agiert erneut unglücklich und trifft wieder nicht.

Nick Woltemade wartet in der Premier League weiter auf einen Treffer. Der deutsche Nationalspieler konnte als Joker keine großen Akzente setzen und bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Brentford auch den nächsten Rückschlag für Newcastle United nicht verhindern.

Newcastle verlor trotz zwischenzeitlicher Führung - der DFB-Spieler kam zu Beginn der zweiten Halbzeit von der Bank. Innenverteidiger Malick Thiaw spielte durch.

Bei Brentford traf der Deutsche Vitaly Janelt per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 (37.). Kevin Schade fehlte rotgesperrt. Sven Botman (24.) brachte Newcastle zunächst in Führung; Igor Thiago (45.+2) drehte das Spiel mit einem Handelfmeter.

Nach dem Ausgleich durch Bruno (79., Foulelfmeter nach Videobeweis) sorgte Dango Ouattara (85.) für den Schlusspunkt.

Premier League: Woltemade darf Elfmeter nicht schießen

Nach seiner Einwechslung zur Halbzeit lief das Spiel lange an Woltemade vorbei, doch in der 79. Minute bot sich plötzlich doch die Möglichkeit, seine Negativserie zu beenden.

Als Newcastle einen Foulelfmeter zugesprochen bekam, schnappte sich der Nationalspieler gleich den Ball. Zum Strafstoß antreten durfte er dann aber nicht. Kapitän Bruno Guimaraes nahm dem Stürmer den Ball aus der Hand und verwandelte sicher zum Ausgleich.

Dass sein Kapitän ihm den Elfmeter wegnahm, kam bei Woltemade wohl nicht so gut an. Das berichtet zumindest Journalist Luke Edwards von The Telegraph, der in seinem Liveblog direkt aus dem St. James‘ Park berichtete.

„Nick Woltemade war nicht glücklich darüber, dass Bruno diesen Strafstoß ausgeführt hat, da er eigentlich der Schütze sein soll, wenn Anthony Gordon nicht auf dem Platz steht. Er musste von Trippier beruhigt werden. Zum Glück für die Harmonie im Team verwandelte der Kapitän den Elfmeter“, schrieb Edwards.

Woltemade wartet seit acht Spielen auf Treffer

In der Folge drückte Newcastle auf den Sieg und auch Woltemade war trotz des Ärgers plötzlich deutlich besser im Spiel. Der 23-Jährige verteilte bei einigen Angriffen stark die Bälle - seine Teamkollegen machten aber zu wenig aus den Situationen.

Bei einem Konter war es dann Woltemade selbst, der den Kopf verlor. Statt in einer Überzahlsituation den freien Mitspieler anzuspielen, wollte es der Stürmer selbst machen. Doch kurz vor dem Strafraum vertändelte er den Ball.

Wenig später schockte Ouattara Newcastle auf der Gegenseite. In der neunminütigen Nachspielzeit kamen die Gastgeber nicht mehr vor das Tor. Und so wartet Woltemade mittlerweile seit acht Ligaspielen auf einen Treffer.

