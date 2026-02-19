Neuer Vertrag! Arsenal macht Saka wohl zum Rekordmann

Der FC Arsenal hat ein starkes Signal für die Zukunft gesetzt und Bukayo Saka langfristig gebunden. Wie die Londoner am Donnerstagnachmittag mitteilten, unterzeichnete der 24-Jährige ein neues Arbeitspapier.
Arsenal macht Saka zum Rekordmann
Über die genauen Vertragsdetails schwieg der Klub, Medienberichten zufolge soll dieser jedoch bis 2031 datiert sein. Finanziell markiert die Verlängerung eine neue Dimension: Dem Vernehmen nach steigt Saka mit einem Jahresgehalt von knapp 18 Millionen Euro zum bestbezahlten Spieler in der Vereinsgeschichte auf.
Saka spielt seit 2010 für Arsenal
Hochgerechnet auf die gesamte Laufzeit würde der englische Nationalspieler damit ein Gesamtvolumen von nahezu 100 Millionen Euro erreichen. Saka ist ein echtes Eigengewächs, er trägt seit 2010 das Trikot der „Gunners“. In der Premier League absolvierte er bislang 218 Partien und erzielte 58 Tore.
„Ich fühle mich großartig. Ich denke, es ist ein fantastischer Moment für meine Familie und für mich. Ich bin überglücklich, meine Reise bei diesem Verein fortsetzen zu können. Für mich war es eine leichte Entscheidung und ich hoffe einfach, hier alles zu gewinnen“, wird Saka selbst zitiert.
Der Flügelspieler kommt in der laufenden Saison auf 19 Einsätze in der Premier League, bei denen Saka bisher vier Tore schoss und fünf weitere vorbereitete. Dazu kommen zwei Treffer und ein Assist in der Champions League.