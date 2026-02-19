Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Neuer Vertrag! Arsenal macht Saka wohl zum Rekordmann

Arsenal macht Saka zum Rekordmann

Die Verlängerung des Vertrags von Bukayo Saka bei Arsenal stand schon länger im Raum. Jetzt ist die Unterschrift gesetzt – und der Engländer wohl ein neuer Rekordmann.
Bukayo Saka ist nach überstandener Verletzung zurück beim FC Arsenal. Vor dem Duell mit Real Madrid sprach der Englänger über seine Auszeit und die Jugend der Gunners. Die gute Laune hat der Flügelspieler dabei scheinbar nicht verloren.
SPORT1
Die Verlängerung des Vertrags von Bukayo Saka bei Arsenal stand schon länger im Raum. Jetzt ist die Unterschrift gesetzt – und der Engländer wohl ein neuer Rekordmann.

Der FC Arsenal hat ein starkes Signal für die Zukunft gesetzt und Bukayo Saka langfristig gebunden. Wie die Londoner am Donnerstagnachmittag mitteilten, unterzeichnete der 24-Jährige ein neues Arbeitspapier.

Über die genauen Vertragsdetails schwieg der Klub, Medienberichten zufolge soll dieser jedoch bis 2031 datiert sein. Finanziell markiert die Verlängerung eine neue Dimension: Dem Vernehmen nach steigt Saka mit einem Jahresgehalt von knapp 18 Millionen Euro zum bestbezahlten Spieler in der Vereinsgeschichte auf.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Saka spielt seit 2010 für Arsenal

Hochgerechnet auf die gesamte Laufzeit würde der englische Nationalspieler damit ein Gesamtvolumen von nahezu 100 Millionen Euro erreichen. Saka ist ein echtes Eigengewächs, er trägt seit 2010 das Trikot der „Gunners“. In der Premier League absolvierte er bislang 218 Partien und erzielte 58 Tore.

„Ich fühle mich großartig. Ich denke, es ist ein fantastischer Moment für meine Familie und für mich. Ich bin überglücklich, meine Reise bei diesem Verein fortsetzen zu können. Für mich war es eine leichte Entscheidung und ich hoffe einfach, hier alles zu gewinnen“, wird Saka selbst zitiert.

Der Flügelspieler kommt in der laufenden Saison auf 19 Einsätze in der Premier League, bei denen Saka bisher vier Tore schoss und fünf weitere vorbereitete. Dazu kommen zwei Treffer und ein Assist in der Champions League.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite