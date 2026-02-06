Woltemade tut sich schwer: "Es gibt noch viel zu tun für ihn"

SID 06.02.2026 • 11:27 Uhr Teammanager Eddie Howe bittet um Geduld mit Nick Woltemade. Der Nationalspieler ist seit zwölf Pflichtspielen ohne Tor.

Teammanager Eddie Howe vom englischen Erstligisten Newcastle United hat um Geduld mit Nationalspieler Nick Woltemade geworben. „Er ist jung, es ist eine neue Liga“, sagte Howe am Freitag und ergänzte: „Er hat so gut angefangen, und jeder hat erwartet, dass er so weitermacht. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig, so sehr wir uns das auch für ihn gewünscht haben.“

Stürmer Woltemade, im Sommer vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt, ist nach einem verheißungsvollen Start bei den Magpies seit zwölf Pflichtspielen ohne Tor.

Newcastle hat keines der jüngsten vier Duelle und nur eines der vergangenen sieben gewonnen. In der Liga hinkt der Tabellenelfte dem eigenen Anspruch weit hinterher, im Ligapokal kam am Mittwoch das Halbfinal-Aus gegen Manchester City (0:2/1:3). Im Februar warten wegweisende Spiele auch in der Champions League mit den Playoffs gegen Qarabag Agdam und im FA Cup bei Aston Villa.

Woltemade „muss andere Wege finden, um erfolgreich zu sein“

Woltemade, sagte Howe, „gewöhnt sich langsam an die Herausforderungen der Premier League: das Tempo, die Intensität und die körperliche Härte. Und natürlich lernen ihn die anderen Mannschaften auch kennen - das ist die größte Herausforderung für ihn. Die Teams verstehen sein Spiel und seine Absichten, also muss er andere Wege finden, um erfolgreich zu sein.“

Es gelte, den Gegnern „immer einen Schritt voraus“ zu sein, betonte der Coach, „also gibt es noch viel zu tun für ihn. Aber ich finde, er hat alles mit einer großartigen Einstellung und auf eine tolle Art und Weise gemacht. Das ist das Wichtigste, was er tun muss, um erfolgreich zu sein.“