Transfer: Fix! Ortega verlässt ManCity

SID 01.02.2026 • 13:02 Uhr Der ehemalige Bielefelder Stefan Ortega Moreno will mehr Spielpraxis und verlässt Manchester City.

Torhüter Stefan Ortega Moreno verlässt Manchester City nach dreieinhalb Jahren und schließt sich Nottingham Forest an. In Nottingham unterschreibt Ortega Moreno einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Das teilten beide Vereine am Sonntag mit.

Der 33-Jährige war im Juli 2022 vom damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld zu ManCity gewechselt und kam in dieser Zeit auf insgesamt 56 Pflichtspieleinsätze. In seiner ersten Saison gewann er mit City das Triple.

Transfer: City-Boss würdigt Ortega

„Ich habe meine Zeit bei Manchester City sehr genossen“, sagte Ortega Moreno zum Abschied. Er verlasse den Klub „als besserer Torhüter“ und blicke auf eine „prägende und erfolgreiche Phase“ zurück.