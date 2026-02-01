Premier League: DFB-Spieler leistet sich Rot-Blackout

Bitterer Nachmittag für Kevin Schade: Beim Auswärtsspiel in Birmingham bei Aston Villa flog der deutsche Nationalspieler kurz vor der Pause vom Platz.
DFB-Spieler leistet sich Rot-Blackout
Bei einem Zweikampf wurde Schade zunächst von Matty Cash mit einer robusten Grätsche gestoppt. Beim anschließenden Aufstehen kam es dann zur folgenschwereren Szene: Schade ließ sich zu einem Tritt in den Unterleib seines Gegenspielers hinreißen. Der Schiedsrichter wertete die Aktion nach VAR-Überprüfung als Tätlichkeit und zeigte dem Deutschen die Rote Karte.
Brentford trifft kurz vor der Pause
Trotz des Platzverweises ließen sich die Gäste nicht aus dem Konzept bringen und verteidigten zunächst kompakt. Villa fand gegen die tief stehenden Bees kaum Lücken, während Brentford auf schnelle Umschaltmomente lauerte.
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlugen die Londoner dann eiskalt zu: Ouattara traf nach einem schnellem Gegenstoß mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck zur Führung. Ein Wirkungstreffer, der sich am Ende als entscheidend erwies.
Villa drückt aber ohne Durchschlagskraft
Nach dem Seitenwechsel dominierte Aston Villa erwartungsgemäß das Geschehen, hatte viel Ballbesitz und drängte auf den Ausgleich. Ein Treffer von Neuzugang Tammy Abraham wurde nach VAR-Check aberkannt, weil der Ball zuvor im Aus gewesen sein soll.
Für Villa-Trainer Unai Emery ist die Niederlage ein Rückschlag im engen Rennen um die Champions-League-Plätze. Gegen ein Brentford, das lange in Unterzahl spielte, ließ das Team aus Birmingham wichtige Punkte liegen.
Wichtige Punkte für Brentford im Kampf um Europa
Brentford dagegen sammelte unter schwierigen Bedingungen einen enorm wichtigen Dreier im Kampf um die internationalen Plätze.
Für Schade dürfte die Rote Karte eine Sperre nach sich ziehen - ein zusätzlicher personeller Rückschlag für die Bees in den kommenden Wochen.
