Fußball: Trainer-Aus um 0.31 Uhr nachts!

Mitten in der Nacht hat Nottingham Forest erneut die Reißleine gezogen! Der englische Krisenklub hat sich nach einem 0:0 gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers von Trainer Sean Dyche getrennt.
Trainer-Aus um 0.31 Uhr nachts!
Um 0.31 Uhr Ortszeit vermeldete der Klub das Aus mit einem knappen Statement beim Kurznachrichtendienst X. Der vollständige Wortlaut: „Nottingham Forest kann bestätigen, dass Sean Dyche von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden ist. Wir möchten Sean und seinem Team für ihre Bemühungen in ihrer Zeit beim Klub danken und wünschen ihnen für due Zukunft das Beste. Wir werden für den Moment keinen weiteren Kommentar abgeben.“
Dritter Trainerwechsel bei Nottingham in dieser Saison
Für Forrest, das in der Premier League drei Punkte vor der Abstiegszone auf dem 17. Platz rangiert, ist es bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison. Dyche war weniger als vier Monate im Amt.
Gegen die Wanderers gelang trotz 35 Abschlüssen kein Treffer. Forest war in der Vorsaison unter Nuno Espirito Santo noch bis in die Europa League gestürmt, trennte sich jedoch nach Transferstreitigkeiten vom Portugiesen.
Ex-Löwen-Trainer als Nachfolger gehandelt
Auch Ange Postecoglou blieb nur 39 Tage im Amt. Nun sucht Klubchef Evangelos Marinakis erneut einen Nachfolger – vor dem Europa-League-Duell bei Fenerbahce Istanbul und dem Liga-Spiel gegen Liverpool.
Als heißer Kandidat gilt laut The Athletic Vitor Pereira. Der frühere Coach der Münchner Löwen wurde erst im November beim letzten Forest-Gegner Wolverhampton Wanderers entlassen.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)