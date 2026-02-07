Premier League: Horror-Foul schockt England! "Wahnsinnig"

Moritz Thienen 07.02.2026 • 14:44 Uhr Cristian Romero fliegt nach einem schlimmen Foul gegen Casemiro vom Feld. Die Aktion sorgt für viel Unverständnis.

Hässliche Szene in der Premier League! Cristian Romero sorgte mit einem Horror-Foul gegen Casemiro bei der 0:2-Niederlage seiner Tottenham Hotspur bei Manchester United für Unverständnis.

Der Kapitän der Spurs legte sich in der 30. Minute kurz vor dem eigenen Sechszehner den Ball zu weit vor und kam beim anschließenden Versuch, den Ball noch an Casemiro vorbei zu spielen, viel zu spät.

Mit offener Sohle und voller Wucht traf er Casemiro oberhalb des Knöchels. Das Schien- und Wadenbein des Brasilianers dehnte sich nach dem heftigen Tritt fies nach hinten. Der Mittelfeldspieler ging gleich schreiend zu Boden.

„Das ist so hässlich“, zeigte sich Sky-Kommentator Uli Hebel geschockt. Auch für Schiedsrichter Michael Oliver war die Situation schnell klar. Er zückte nach wenigen Sekunden die berechtigte Rote Karte.

Premier League: Experte tobt nach „wahnsinnigen“ Foul

Und auch in England war der Schock über das brutale Foul groß. „Tottenham-Kapitän Cristian Romero fliegt nach einem Horror-Foul gegen Casemiro vom Platz“, titelte die Sun.

„Ich glaube nicht, dass er das durchziehen muss. Das ist lächerlich. Das ist wahnsinnig“, sagt der ehemalige Fußballer Ally McCoist in seiner Rolle als Experte bei TV-Sender TNT Sports: „Er lässt seine Teamkollegen wieder im Stich.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Romero in dieser Saison negativ aufgefallen ist. Schon bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Liverpool im Dezember flog er vom Platz.

Manchester United siegt in Überzahl souverän

Casemiro konnte nach längerer Behandlung weiterspielen. United nutzte die Überzahl noch vor der Halbzeit zur Führung. Bryan Mbeumo erzielte nach einer schönen Eckball-Variante das Tor zum 1:0 (37.).

Nach der Halbzeit legte Bruno Fernandes auf Vorlage von Benjamin Sesko mit dem 2:0 nach. Für Manchester United ist es der vierte Sieg in Folge in der Premier League.