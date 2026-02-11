Premier League: Milner sorgt für Rekord

Nur 22 Minuten sollte es am Mittwochabend dauern, bis sich alle Augen auf James Milner richteten.
Rekord in der Premier League
Der 40-Jährige saß in der Partie gegen Aston Villa (LIVETICKER) zunächst nur auf der Bank, zog durch seine frühe Einwechslung aber mit einem Allzeitrekord gleich.
653 Premier-League-Spiele absolvierte Milner seit seinem Debüt in der Saison 2002/03. Nur Gareth Barry (u. a. Aston Villa, Manchester City und FC Everton) kam in seiner Karriere auf ebenso viele Einsätze.
Dass sich der deutsche Brighton-Trainer Fabian Hürzeler so früh für einen Wechsel entschied, dürfte jedoch kein Geschenk für Milner gewesen sein. Youngster Carlos Baleba hatte bereits in der zweiten Minute eine Gelbe Karte gesehen und wirkte seither von einem frühen Platzverweis bedroht.
„Desaster für Baleba“! Youngster bei Milner-Rekord am Boden
„Interessanterweise hält Baleba sein Trikot vor sein Gesicht, während er auf der Bank sitzt. Es sieht nicht nach einer Verletzung aus, vielleicht war Fabian Hürzeler wegen der Gelben Karte in der zweiten Minute besorgt“, schrieb auch die BBC. Im Liveticker der Daily Mail war sogar von einem „Desaster für Baleba“ die Rede.
Milner hatte sich bereits einige Minuten zuvor für eine Einwechslung bereit gemacht, musste allerdings zunächst wieder umkehren, ehe es wenig später doch zum Wechsel kam.
In England feierte Milner drei Meistertitel mit Manchester City (11/12 und 13/14) und dem FC Liverpool (19/20) und gewann mit seinen Klubs zudem zehn weitere Pokale, darunter auch die Champions League 2019.
