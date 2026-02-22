Premier League: Sieg im Kracher! ManCity erhöht Druck auf Arsenal

SPORT1 22.02.2026 • 01:14 Uhr Manchester City nutzt einen Patzer des FC Arsenal eiskalt aus. Das Team von Pep Guardiola setzt sich im Topspiel gegen Newcastle United durch.

Manchester City hat im Titelrennen der Premier League die Steilvorlage von Spitzenreiter FC Arsenal genutzt. Der Tabellenzweite von Teammanager Pep Guardiola bezwang Newcastle United am Samstag vor eigenem Publikum 2:1 (2:1) und verkürzte den Rückstand auf die Londoner auf zwei Punkte.

Nach dem Arsenal-Patzer bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (2:2) unter der Woche sicherte ein Doppelpack von Nico O’Reilly (14./27.) den Sieg der Gastgeber.

Lewis Hall (22.) glich für die Gäste, bei denen Nationalspieler Nick Woltemade in der 60. Minute ausgewechselt wurde, zwischenzeitlich aus. Malick Thiaw, unter der Woche beim 5:1 im Play-off-Hinspiel in der Champions League Torschütze für die Magpies, spielte in der Innenverteidigung durch.

In einer intensiven Partie war City zunächst spielbestimmend, Newcastle setzte auf schnelle Umschaltmomente. Beide Teams vergaben nach der Pause Möglichkeiten, die Vorentscheidung fiel jedoch nicht mehr.