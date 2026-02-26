Dieser Schritt könnte für die Bundesliga Signalwirkung haben

SID 26.02.2026 • 21:17 Uhr Die englische Liga testet in Singapur ein neues Konzept. Das Modell soll weltweit skalierbar sein. Hat das Folgen für die Deutsche Fußball Liga?

Die Premier League geht in der Vermarktung ihrer Bildrechte neue Wege. Die englische Fußball-Eliteliga startet zur kommenden Saison in Singapur mit „Premier League +“ erstmals einen eigenen Streamingdienst und vertreibt ihre Inhalte damit direkt an Endkunden. Das kündigte Geschäftsführer Richard Masters beim „Financial Times Business of Football Summit“ in London an.

„Wir wollen ein Geschäft aufbauen. Wir wollen auch lernen, wie sich das weltweit replizieren lässt“, sagte Masters am Donnerstag und sprach von einem „sehr langen, sorgfältig abgewogenen Prozess“.

Signalwirkung für die Deutsche Fußball Liga?

Bislang hatte die wirtschaftlich stärkste Liga der Welt ihre Rechte ausschließlich an etablierte TV-Sender wie Sky Sports oder NBC verkauft. Nun werde sie sich selbst mit „Werbung, Preisgestaltung, Kundenfluktuation, Vertrieb und all diesen Dingen“ beschäftigen, sagte Masters. Parallel eröffnet die Liga ein neues Produktionszentrum in London.

Andere US-Profiligen wie die NFL, NBA oder MLB setzen seit Jahren auf direkte Vertriebsmodelle.