Premier League: Verein gibt Transfer während des Spiels bekannt

So etwas passiert auch nur am Deadline Day: Sunderland AFC hat während des Premier-League-Heimspiels gegen den FC Burnley (Endstand: 3:0) einen Neuzugang verkündet.
Verein gibt Transfer im Spiel bekannt
Die Partie begann um 21 Uhr deutscher Zeit. Um 21.54 Uhr, also in der Halbzeitpause, gab der Verein eine offizielle Mitteilung heraus und stellte Neuzugang Nilson Angulo vor.
Premier League: Angulo wechselt nach Sunderland
„Der FC Sunderland freut sich, die Verpflichtung von Nilson Angulo bekannt zu geben, vorbehaltlich der internationalen Freigabe“, hieß es in der Meldung.
Der 22 Jahre alte Flügelspieler wechselt vom RSC Anderlecht in die Premier League. Die Ablösesumme wurde nicht genannt.
Angulo hat einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterschrieben - mit der Option auf eine weitere Saison.
Zur Halbzeit führte Sunderland gegen den Tabellenvorletzten übrigens mit 2:0. Axel Tuanzebe war ein Eigentor unterlaufen (9.). Habib Diarra erhöhte auf 2:0 (33.). Chemsdine Talbi traf zum 3:0-Endstand (72.).
