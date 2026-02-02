Premier League: Verein gibt Transfer während des Spiels bekannt

Julius Schamburg , Tim Baake 02.02.2026 • 22:36 Uhr Der AFC Sunderland verstärkt sich am Deadline Day. Die Bekanntgabe des Transfers kommt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt.

So etwas passiert auch nur am Deadline Day: Sunderland AFC hat während des Premier-League-Heimspiels gegen den FC Burnley (Endstand: 3:0) einen Neuzugang verkündet.

Die Partie begann um 21 Uhr deutscher Zeit. Um 21.54 Uhr, also in der Halbzeitpause, gab der Verein eine offizielle Mitteilung heraus und stellte Neuzugang Nilson Angulo vor.

Premier League: Angulo wechselt nach Sunderland

„Der FC Sunderland freut sich, die Verpflichtung von Nilson Angulo bekannt zu geben, vorbehaltlich der internationalen Freigabe“, hieß es in der Meldung.

Der 22 Jahre alte Flügelspieler wechselt vom RSC Anderlecht in die Premier League. Die Ablösesumme wurde nicht genannt.

Angulo hat einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterschrieben - mit der Option auf eine weitere Saison.