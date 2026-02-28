Premier League: "Wohin mit ihm?" Woltemade in der Krise

Vincent Wuttke 28.02.2026 • 18:26 Uhr Nick Woltemade erlebt den nächsten Rückschlag. Der DFB-Star muss früh raus.

Das Tief hält an: Für Nationalspieler Nick Woltemade und Newcastle United läuft es in der Premier League weiter nicht wie gewünscht. Vier Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League unterlagen die Magpies dem FC Everton vor eigenem Publikum denkbar bitter mit 2:3 (1:2) und finden sich nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sieben Ligaspielen im Tabellen-Niemandsland wieder.

Woltemade stand wie Malick Thiaw in der Startelf von Teammanager Eddie Howe. Wie bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde Woltemade im offensiven Mittelfeld eingesetzt.

Woltemade kann keine Akzente setzen

Doch auf dieser Position konnte er keine Akzente setzen. Im Gegenteil: Der deutsche Nationalspieler tauchte ab und musste schon in der 56. Minute raus.

Damit geht das Warten auf den nächsten Treffer in der Liga weiter. Zuletzt jubelte der Ex-Stuttgarter am 20. Dezember in der Premier League. Seit elf Ligaspielen kam kein weiteres Tor hinzu. Lediglich im FA-Cup traf Woltemade am 14. Februar beim Erfolg gegen Aston Villa.

Im Liveticker schrieb Sky Sports nur: „Das war nicht sein bester Tag im Mittelfeld. Noch vor der Stundenmarke ausgewechselt zu werden, zeigt seine Probleme. Die Frage an Eddie Howes Stelle ist nun: Wohin mit Woltemade?“

Presse reagiert auf Woltemades Rolle

Die Positionierung von Wotlemade war auch in anderen Medien Thema. Die Tageszeitung The Northern Echo hielt fest: „Er wirkte im Mittelfeld verloren.“ The Chronicle meinte, dass Woltemade „im Mittelfeld keine Wirkung zeigte“, und sprach mit Blick auf die vorzeitige Auswechslung von einer „gnadenlosen Entscheidung“.

Newcastle kam dank Jacob Ramsey (32.) und Jacob Murphy (82.) zweimal zum Ausgleich, doch die Gäste mit ihren Torschützen Jarrad Branthwaite (19.), Beto (34.) und Thierno Barry (83.) hatten immer eine Antwort parat.

